Викрито групу осіб, причетних до засмічення промисловими відходами 10 га землі в Київській області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція встановила осіб, які здійснювали вивезення промислових відходів та вивантаження їх у місцях, не пристосованих для утилізації сміття. Так днями, правоохоронці здійснили огляд засміченої ділянки в Миронівці та провели обшук автомобіля "Камаз", під час якого вилучили зразки промислових відходів, товарно-транспортні накладні та сам вантажний автомобіль.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі обласної поліції.

"Під час санкціонованого огляду ще однієї земельної ділянки на Обухівщині, куди також зволили промислове сміття, вилучили транспортні засоби – трактори, які за попередньою інформацією, маскували сміття землею. З місць засмічення екологи відібрали зразки промислових відходів для подальшого дослідження", - говориться в повідомленні.

На підставі ухвали слідчого судді правоохоронці провели обшук на одному із картонно-паперових комбінатів Обухівського району, під час якого виявили та вилучили документацію, а також відібрали зразки промислового сміття, яке вивозилось з території комбінату в різні райони Київської області.

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В інформації підкреслюється: "Викрили злочинну діяльність працівники відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Київській області, кримінальна поліція та управління превентивної діяльності поліції Київщини, працівники Обухівського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. До заходів було також залучено екологів Київщини".

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - резюмується в повідомленні.







