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В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба. ФОТО

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Прикордонники Одеського загону в битих машинах, які прибули в Україну в контейнерах зі США, знайшли пакет із марихуаною і близько 250 патронів різного калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Підкреслюється, що їх виявили під час прикордонного контролю в пункті пропуску "Чорноморський м/п". Патрони і наркотики були заховані в схованках трьох автомобілів, їх знайшли службові собаки.

"Патрони і наркотики вилучили. В Нацполіцію направлено інформацію для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - випливає з повідомлення.

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Упродовж 2020 року та від початку поточного прикордонники вилучили кілька тисяч патронів, які були заховані в автомобілях, які прибувають з-за кордону.

В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба 01
В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба 02
В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба 03
В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба 04

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Шо там було те і послали. Машини ніхто не перевіряв.
  • Verter_98
    Фигня а не новость. Патроны в бардачке - обычное дело для американского автомобиля.
    Да и доза тоже.
    Почистили молча и отправили авто дальше по адресу.
    Глупо из этого делать всеукраинскую новость
  • Топ Ган
    ...прикольный тайник, однако... Разве это не бардачок? В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6438
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