В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба. ФОТО
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Прикордонники Одеського загону в битих машинах, які прибули в Україну в контейнерах зі США, знайшли пакет із марихуаною і близько 250 патронів різного калібру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Підкреслюється, що їх виявили під час прикордонного контролю в пункті пропуску "Чорноморський м/п". Патрони і наркотики були заховані в схованках трьох автомобілів, їх знайшли службові собаки.
"Патрони і наркотики вилучили. В Нацполіцію направлено інформацію для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - випливає з повідомлення.
Упродовж 2020 року та від початку поточного прикордонники вилучили кілька тисяч патронів, які були заховані в автомобілях, які прибувають з-за кордону.