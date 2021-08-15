В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники Одеського загону в битих машинах, які прибули в Україну в контейнерах зі США, знайшли пакет із марихуаною і близько 250 патронів різного калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Підкреслюється, що їх виявили під час прикордонного контролю в пункті пропуску "Чорноморський м/п". Патрони і наркотики були заховані в схованках трьох автомобілів, їх знайшли службові собаки.

"Патрони і наркотики вилучили. В Нацполіцію направлено інформацію для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - випливає з повідомлення.

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Упродовж 2020 року та від початку поточного прикордонники вилучили кілька тисяч патронів, які були заховані в автомобілях, які прибувають з-за кордону.







