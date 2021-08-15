Спробу контрабанди 50 брикетів латиноамериканського кокаїну припинено в Одеській області, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України припинила чергову спробу контрабанди кокаїну з однієї з країн Латинської Америки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в СБУ.

Наркоділкам сподобалося використовувати морські порти Одеського регіону для організації перевезення великих партій кокаїну з країн традиційних виробників цього наркотичного засобу на територію Євросоюзу.

Так, 15 серпня оперативники спецслужби в морському торговому порту "Південний" в двох контейнерах з фруктами, які прибули з Еквадору, в під час поглибленого митного огляду виявили 50 брикетів з високоякісним кокаїном.

Вартість такої партії кокаїну на "чорному ринку" становить 5-10 млн. доларів США. Нагадаємо, що на початку серпня цього року спецслужбовця в порту "Південний" було вилучено аналогічну партію кокаїну, вагою близько 60 кг, і затримані організатори його контрабандного ввезення в Україну.

В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

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