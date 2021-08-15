Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 серпня, два повітряних судна Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повернулися в Україну з гасіння масштабних лісових пожеж у Туреччині. Там ситуація зараз стабілізувалася.