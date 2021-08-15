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Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 15 серпня, два повітряних судна Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повернулися в Україну з гасіння масштабних лісових пожеж у Туреччині. Там ситуація зараз стабілізувалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Для пришвидшення паспортного контролю оформлення прикордонники здійснили поза пунктом пропуску з використанням мобільних інспекторських робочих місць.

Нагадаємо, що 30 липня співробітники ДСНС відлетіли до Туреччини допомагати гасити масштабні лісові пожежі, осередки яких виникли в Анталії та поширилися на територію інших кількох турецьких провінцій.

Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині 01
Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині 02
Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині 03
Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині 04

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Топ коментарі

  • Lev Zavago 2ac59658
    Молодцы ! И спасибо за нелегкую работу!
  • Володимир Мик
    В принципе, хорошо, помогали туркам тушить пожары. А турки сейчас как бы стратегические союзники Украины... Поставки нам Байрактаров и всё такое.
    Так, что всё правильно сделано, с точки зрения интересов Украины.
  • Панас Стець
    подбили одного кацапа... уже успех.
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