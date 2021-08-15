Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники в пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області виявили у вантажівці, яка слідувала в Україну, кілька примірників російської преси і художньої літератури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби.

"Книги замість інструментів, в тягачі під капотом і на даху спойлера упакував росіянин в своїй вантажівці", - зазначили в ДПСУ.

Всього в автомобілі Scania виявили понад 400 примірників російської преси і художньої літератури.

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Друкована продукція і вантажівка вилучені. На правопорушника складено відповідні документи.

"Встановлюється, чи має виявлена ​​друкарська продукція пропагандистський характер", - додали в ДПСУ.





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