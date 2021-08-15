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Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба. ФОТО

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Прикордонники в пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області виявили у вантажівці, яка слідувала в Україну, кілька примірників російської преси і художньої літератури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби.

"Книги замість інструментів, в тягачі під капотом і на даху спойлера упакував росіянин в своїй вантажівці", - зазначили в ДПСУ.

Всього в автомобілі Scania виявили понад 400 примірників російської преси і художньої літератури.

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Друкована продукція і вантажівка вилучені. На правопорушника складено відповідні документи.

"Встановлюється, чи має виявлена ​​друкарська продукція пропагандистський характер", - додали в ДПСУ.

Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба 01
Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба 02

Також читайте: В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба. ФОТО

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Топ коментарі

  • Alex Newman
    Про іскуство.
    На мокшковском СНТ "Красная Пахра" скрипач-ученик пробрался в дом к своей учительнице по музыке и связал ее. После этого он заживо сжег преподавательницу.

    Гражданин РФ пытался контрабандой провезти в Украину 400 российских книг и журналов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4819
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    в русскоговорящий анус
  • Серж Рача
    Сегодня в офисе сплошной праздник , то с Одессы дури подкинут ,то вот и книженки под рузькоговорящую щелепу подвезут 🙂
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