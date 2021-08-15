Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба. ФОТО
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Прикордонники в пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області виявили у вантажівці, яка слідувала в Україну, кілька примірників російської преси і художньої літератури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби.
"Книги замість інструментів, в тягачі під капотом і на даху спойлера упакував росіянин в своїй вантажівці", - зазначили в ДПСУ.
Всього в автомобілі Scania виявили понад 400 примірників російської преси і художньої літератури.
Друкована продукція і вантажівка вилучені. На правопорушника складено відповідні документи.
"Встановлюється, чи має виявлена друкарська продукція пропагандистський характер", - додали в ДПСУ.