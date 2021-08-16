"66 років в'язниці за віру", - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку громадського об'єднання "Кримська солідарність".
Активісти, родичі і друзі підсудних викладають на своїх особистих сторінках у соціальних мережах фотографії з написом "66 років в'язниці за віру".
За даними Крим.Реалії, в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбулося заключне слухання в алуштинській "справі Хізб ут-Тахрір", фігурантів якої звинувачують в "організації та участі в терористичній діяльності на території Криму". Вирок у цій справі оголосять у понеділок, 16 серпня о 9:30.
Російські силовики затримали кримчан після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи відбуваються в межах кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Руслан Нагаєв і Ельдар Кантіміров були затримані в Алушті, в селі Малий Маяк – Руслан Месутов, в селі Ізобільне – Ленур Халілов, голова місцевої релігійної громади "Алушта".
На цей момент всі фігуранти справи перебувають у слідчому ізоляторі №1 Ростова-на-Дону, а кримінальна справа перебуває на етапі судового розгляду.
Правозахисний центр "Меморіал" визнав фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Нагаєва, Ельдара Кантімірова, Ленура Халілова і Руслана Месутова політв'язнями.