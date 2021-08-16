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Дворічний малюк випав із вікна 4-го поверху в Миколаєві, - поліція. ФОТО

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У Миколаєві з вікна четвертого поверху випав 2-річний хлопчик. Поліція закликає батьків дбати про безпеку своїх дітей!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Поліцейські з'ясували, що хлопчик був удома з бабусею. Поки жінка відволіклася, малюк виліз на підвіконня і випав з вікна.

Дитину з численними травмами госпіталізовано. Слідчі проводять розслідування обставин події.

"Шановні батьки! Як би ви не були заклопотані домашніми справами, не залишайте маленьких діток без нагляду і пильнуйте, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон. Тільки ваша уважність здатна запобігти трагедії", - йдеться у зверненні поліції.

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Дворічний малюк випав із вікна 4-го поверху в Миколаєві, - поліція 01
Дворічний малюк випав із вікна 4-го поверху в Миколаєві, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Пока что дебилом тебя называют А также, кацапом, ватником и пр. То что ты тут чирикаешь про Крым, и путлера, не имеет никакого значения. Просто ваши ублюдочные кураторы знают, чем для вашей срати это заканчивается. Вот и разрешают немножко трындеть. И да, запоребриковый. На приветствие "Слава Украине" надо отвечать "Героям Слава!" Или у вас на мордоре этому не учат.
  • Oleg Demchenko
    Міняється ручка на вікні у версії із замком. Займає лічені хвилини, при цьому вікно надалі може бути в режимі провітрювання без можливості його відкрити без ключа.
    Я так замінив всі ручки у свої квартирі.
  • VOLVO XC 70
    решетку на окна слабо поставить .....замки на МПО с секреткой.. поставить МПО на форточку- а не нараспашку..слабо..авось пронесет.... у нас в Одессе 3 годика мальчик убился с 4 или 3 этажа сразу тут через пару дней в Николаеве...у меня кот живет часто лежит на подоконнике и на сетку лезет гоняем и ругаемся когда покидаем квартиру окно ставим на форточку животное а жалко...правда кот умнее будет.. понимает зараза что такое опасность..
    а дети вообще не понимаю что такое высота что такое упасть покалечиться- убиться насмерть я сам до сих пор помню как я в 4-5 лет нес маме ахинею когда она меня ругала что ногу через ограждения балкона высовывать не надо упадешь (5!! этаж) и будет плохо.... на что я ей отвечал БРЕДОМ-- МОЛ НОЖКУ ПОЛАМАЮ.... пару подзатыльников пояснили лучше всего серьезно требования мамы.. на балкон только по делу даже как был сам дома уже куда возрастом старше --не вылазил без необходимости...
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