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На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков. ФОТОрепортаж

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Крюківський вагонобудівний завод вперше за 20 років отримав державне замовлення на виробництво 100 пасажирських вагонів і вже почав їх виготовлення.

 Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ

На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков 01

За даними міністра, завод виготовить, в тому числі, також вагони капсульного типу, які в усьому світі починають ставати трендом для пасажирських перевезень. Капсульні вагони за комфортом для пасажирів значно перевершують існуючі купе і плацкарти. У Крюківського заводу, таким чином, з'явиться шанс бути в числі перших виробників вагонів даного класу.

На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков 02

"Крюківській вагонобудівельний завод – один із гігантів галузі, який було успішно приватизовано та збережено всупереч усім викликам. Таке виробництво здатне жити і розвиватися тільки за умов сталого попиту і хоча б середньострокового планування. Ми взяли на себе зобов’язання запустити щонайменше 3-річне планування державного замовлення для оновлення парку вагонів та локомотивів", - пише міністр.

На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков 03

Він також повідомив про план замінити старі вантажні вагони Укрзалізниці на нові. Йдеться про виробництво тисяч нових вагонів.

"На прикладі урядових рішень щодо прямих закупівель електроенергії УЗ та піднятих тарифів для вантажних перевезень наша команда показала, що може діяти швидко та ефективно. Маючи підтримку усіх гілок влади, Офісу Президента, міжнародних партнерів, ми маємо врятувати залізницю від катастрофи і нарешті забезпечити країну сучасною залізницею", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, раніше стало відомо про призначення Олександра Камишіна в.о. Голови правління АТ "Укрзалізниця". Олександр Кубраков з цього приводу наголосив на важливості збереження корпоративного управління, а також окреслив головні напрямки, на яких зосередиться вже постійний склад керівництва УЗ: оновлення рухомого складу, прямі закупівлі електроенергії, залучення іноземних інвесторів і підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Топ коментарі

  • violator
    со сквозняками На Крюковском вагоностроительном заводе уже начали производство 100 новых пассажирских вагонов, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6343
  • Ян Казимир 130643fc
    Есть слова "капсула", а есть слово "капсюль". Как думаешь, имеет ли устройство для воспламенения пороха хоть какое-то отношение к вагонам?
  • 5 копійок
    Тільки не купуйте китайські фуфлові рами, як колись.
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