Евакуація посольства США в Кабулі. ФОТО ДНЯ
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У Кабулі триває евакуація іноземних громадян. Евакуація проходить і з території посольства США.
Кадри евакуації посольства США в Кабулі оприлюднені в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Фото: Кадр з території посольства США в Кабулі
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.