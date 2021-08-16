Евакуація посольства США в Кабулі. ФОТО ДНЯ

У Кабулі триває евакуація іноземних громадян. Евакуація проходить і з території посольства США.

Кадри евакуації посольства США в Кабулі оприлюднені в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Фото: Кадр з території посольства США в Кабулі

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.