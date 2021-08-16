У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фотографіями поділилася пресслужба Дніпропетровської обласної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Садок розрахований на 115 дітей, що дозволить повністю закрити чергу в місті. Раніше в Покрові був лише один дошкільний заклад, через що місць на всіх не вистачало.
Світла будівля з вікнами до підлоги має великий зал для спортивних і музичних занять, затишні спальні і яскраві ігрові кімнати.
"Продумали все до деталей. У дворі у кожної групи своя майданчик. Є окрема спортивна локація і куточок для вивчення правил дорожнього руху", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко.
Для активних ігор на свіжому повітрі поклали нетравматичність покриття, а гойдалки розставили на відстані один від одного. На території садка є зони для розваг і окрема спортивна зона з можливістю влаштовувати естафети, футбольні та баскетбольні матчі.
Нагадаємо, раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського до кінця 2021 р. побудують та реконструюють майже 100 шкіл та 67 дитячих садків, 18 спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ.