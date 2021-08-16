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У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА. ФОТОрепортаж

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Маленькі жителі Покрова Дніпропетровської області отримали новий дитячий садок, який створили "з нуля" за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Фотографіями поділилася пресслужба Дніпропетровської обласної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА 01

Садок розрахований на 115 дітей, що дозволить повністю закрити чергу в місті. Раніше в Покрові був лише один дошкільний заклад, через що місць на всіх не вистачало.

У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА 02
У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА 03

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Світла будівля з вікнами до підлоги має великий зал для спортивних і музичних занять, затишні спальні і яскраві ігрові кімнати.

"Продумали все до деталей. У дворі у кожної групи своя майданчик. Є окрема спортивна локація і куточок для вивчення правил дорожнього руху", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко.

Для активних ігор на свіжому повітрі поклали нетравматичність покриття, а гойдалки розставили на відстані один від одного. На території садка є зони для розваг і окрема спортивна зона з можливістю влаштовувати естафети, футбольні та баскетбольні матчі.

У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА 04

У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА 05

Нагадаємо, раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського до кінця 2021 р. побудують та реконструюють майже 100 шкіл та 67 дитячих садків, 18 спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ.

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Топ коментарі

  • Привет
    И ни одного дерева...детвора на солнцепеке..
    Хотя бы по парочке на группу из обещанного миллиарда посадили..
  • AbOriginal_UA
    Юзик в свой дом больше вбухал краденых денег, чем на этот садик....
  • rock-n-roll
    Без бубачки ничего бы не было!
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