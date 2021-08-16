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Декана Харківського вишу затримали на хабарі: вимагав 15 тис. доларів за вступ до аспірантури. ФОТО

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За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора декан факультету одного з Харківських вишів викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, декан вимагав у громадянина 15 тис. доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів. При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: 7500 доларів США – надати у найкоротші строки перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації.

Першу частину неправомірної вигоди – 3500 доларів США декан факультету одержав 29 липня 2021 року. Під час одержання 16 серпня 2021 року ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

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Декана Харківського вишу затримали на хабарі: вимагав 15 тис. доларів за вступ до аспірантури 01
Декана Харківського вишу затримали на хабарі: вимагав 15 тис. доларів за вступ до аспірантури 02

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Топ коментарі

  • Ігор Величко
    И пишите прямо- декан Харьковского университета внутренних дел, а не одного из ВУЗов!
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    йому давали хабарі, щоб навчитися і потім чесно працювати у системі МВС!
  • дмитрий иванов 527db324
    А вуз какой, постеснялись сказать? В этих учебных помойках с погонами всё пронизано коррупцией, от момента поступления до выпуска и последующих "науковцив", результаты все увидели в 2014-м. Поэтому систему надо менять, а не кровати переставлять
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