"Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар. ВIДЕО

Приватна компанія "Українські вертольоти" разом з українськими рятувальниками допомагають гасити пожежі в Туреччині.

Про це заявив новопризначений посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

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"Це не тільки літаки ДСНС, це також компанія "Українські вертольоти", яка в дуже унікальний спосіб вночі, за допомогою новітніх технологій, допомагає гасити осередки пожеж, які вночі ніхто ніколи не гасив авіаційною технікою", - розповів посол.

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Зазначається, що операції з гасіння пожежі ДСНС проводить виключно вдень, а компанія "Українські вертольоти", завдяки модернізованим багатофункціональним вертольотам Мі-8, може гасити пожежі і в нічний час. У Європі цей спосіб пожежогасіння використовувався вперше.

Вже декілька тижнів компанія "Українські вертольоти" та ДСНС України допомагають у боротьбі із пожежами в Туреччині. Посол вважає, що така допомога сприяє зміцненню іміджу України в Туреччині.

"Ми зараз спостерігаємо досить позитивні відгуки в турецькому суспільстві. Рівень сприйняття, що це гуманітарна допомога, а не платні послуги, відіграє серйозну роль для зміцнення позитивного іміджу України. Ми маємо допомагати своїм друзям, не тільки чекаючи на допомогу від когось", - розповів Василь Боднар.

Зараз компанія "Українські вертольоти" продовжує працювати і проводити операції з пожежогасіння в Туреччині. Минулої ночі вертольоти компанії вилетіли в район Мілас (населений пункт Сарікіой), де пожежі розгорілися в районі місцевої ГЕС. Ця операція проходила в умовах підвищеного ризику, тому що осередки загоряння виникли прямо під лініями електромереж. Було здійснено 38 скидів води загальним об'ємом 114 тонн, в результаті чого пожежі були повністю ліквідовані.









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Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в бесіді з журналістами зазначив, що Україна направила до Туреччини вертольоти з приладами нічного бачення. Ці машини задіяні в гасінні лісів в цілодобовому режимі.

Як повідомлялося раніше, чотири повітряних судна авіакомпанії "Українські вертольоти" прибули до Туреччини 5 серпня, долучившись до ініціативи Президента України надати допомогу у гасінні пожеж.