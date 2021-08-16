Тисячі одиниць зброї і понад 200 кг вибухівки: з початку року на сході України виявили десятки схованок, що належать НЗФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Так, з початку року в Луганській області встановлено місцезнаходження понад 40 таких схованок. З них вилучено тисячі одиниць зброї і боєприпасів бойовиків.
Серед виявленого - понад 200 кг вибухівки, а також гранати і реактивний піхотний вогнемет виробництва РФ.
За оперативними даними, виявлені тайники в 2014 році облаштували ватажки і учасники диверсійних груп бойовиків так званих "Л/ДНР", які чинили збройний опір силам АТО.
У Лисичанську:
співробітники СБУ встановили місцезнаходження прихованого арсеналу засобів ураження ворожих диверсантів, причетних до підривів декількох мостів у Луганській і Донецькій областях у 2014 році.
Зі схованки, облаштованої у порожнині стіни покинутої захисної споруди, вилучено:
- понад 8 тис. одиниць зброї і боєприпасів,
- 9 кг тротилу і пластиду,
- протитанковий ракетний комплекс "Фагот",
- реактивний піхотний вогнемет "РПО-А "Шмель", виробництва РФ.
У центрі Сєвєродонецька:
тайник з бойовими гранатами учасників незаконних збройних формувань виявлено у підвалі багатоповерхівки.
Засоби ураження перебували у бойовому стані і наражали на небезпеку громадян.
У Станично-Луганському районі:
під час слідчих дій за місцем проживання учасника кримінального провадження правоохоронці, серед іншого, виявили:
- понад 1 кг вибухівки,
- електродетонатори,
- бойові гранати.
У селищі поблизу Сєвєродонецька:
виявлено тайник з реактивними протитанковими гранатами та великою кількістю набоїв до стрілецької зброї.
Зловмисники облаштували схрон у 2014 році за вказівкою одного з ватажків незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".
У Покровському районі Донеччини:
під час документування протиправної діяльності учасника незаконного збройного формування так званого "Батальйону Восток" правоохоронці вилучили зі схрону:
- дві тротилові шашки загальною вагою 600 г,
- автомат АКС-74 з двома магазинами,
- гранатометний постріл РПГ-18,
- гранатометний постріл ВОГ 17м "хаттабка",
- дві гранати РГД-5 із запалами до них,
- п’ять димових шашок,
- майже 3 тис. набоїв різного калібру.
За викритими фактами протиправної діяльності тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.
Заходи з виявлення і вилучення засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією та у взаємодії з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.