Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн грн, - ДБР. ФОТО
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, посадовець, зловживаючи владою, закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у Збройних Силах України. Вони містили демаскуючі елементи, що становило загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців під час використання зазначених приладів у бойових умовах. Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі було завдано збитків на понад 8,7 млн гривень.
Колишній високопосадовець Міністерства оборони України підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого групою осіб, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України).
У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.