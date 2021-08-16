Новини Фото • Агресія Росії проти України

Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн ​​грн, - ДБР. ФОТО

7 96040
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору Департаменту Міністерства оборони України, закупити неякісну техніку більш ніж на 8,7 млн ​​гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, посадовець, зловживаючи владою, закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у Збройних Силах України. Вони містили демаскуючі елементи, що становило загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців під час використання зазначених приладів у бойових умовах. Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі було завдано збитків на понад 8,7 млн гривень.

Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн ​​грн, - ДБР 01

Колишній високопосадовець Міністерства оборони України підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого групою осіб, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Також дивіться: Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

 

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Скільки антиснайперських систем і яких саме закули Зєля з Тараном?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    где закупили? на базаре? или у производителя? или б/у списанное где-то?
    эксперты должны быть сами снайперами, чтоб понять все тонкости и нюансы...а не тыловыми крысами или канцелярскими пацюками...
  • vadym sestritsyn
    Ключевае «В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.» Судя по всему опять шепито!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини