Новини Фото • Агресія Росії проти України

Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула. ФОТО

32 20678
Під час наступу "Талібану" війська Афганської національної армії (ANA), на навчання та оснащення якої США і союзники витрачали величезні кошти, просто відступили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

У деяких випадках афганські військові залишали свою зброю та екіпірування.

Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таліби оглядають кинуті афганською армією в Кандагарі вертольоти UH-60A і Мі-17. ВIДЕО

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    Гиркин уверяет, что «опьяненные успехом талибы» непременно «выплюнут метастазы» на север. Просто потому, что все другие направления для них гораздо сложнее и малоперспективны.

    А еще потому - что «трудоустроить» в мирной жизни многие тысячи «кадровых боевиков» в разрушенной почти до тла экономике не получится. Их надо будет куда-то девать… И занять «привычным делом».

    «Скоро у РФ появится еще один фронт. На порядок более протяженный, тяжелый и безнадежный (с точки зрения возможности одержать на нем победу), чем все уже имеющиеся. Думаю, ждать недолго», - написал Гиркин.
  • Маркиз
    Никакого поражения США и Запада в Афгане не произошло. Все не так, как пытается показать РФ

    Для Москвы пришло время платить по счетам, она сама себя при помощи Байдена загнала в талибский капкан.

    Об Афганистане. У нас в основном ретранслируются российские пропагандистские нарративы: "поражение Запада, США убегает, теперь без РФ никуда, приползут на коленях" и т.д. На самом деле - все не так, ребята, - пишет заместитель директора ЦДАКР (Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння) по международным вопросам Мыхайло Самусь.

    Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 7488

    Ни одного поражения США и Запада. Наконец Запад дает возможность показать, на что способны новые т.н. "региональные силы" - РФ и КНР. Ведь теперь им предстоит заниматься стабилизацией ситуации. "Агрессивный блок" НАТО наконец-то уходит. И для ОДКБ и ШОС появляется прекрасный шанс показать свою "эффективность".

    Для Москвы эта ситуация - последствия еще 1979 года. И теперь надо будет платить по счетам. Для Украины (с прагматической точки зрения) - это позитивное развитие событий. Потому что наконец Кремлю придется отвлекаться от Украины.

    В Центральной Азии могут начаться тектонические сдвиги, которые неожиданно быстро могут запустить землетрясения и в Москве (пару миллионов узбеков и таджиков), и в колониях Москвы (где преобладает мусульманское население) так называемой федерации.

    Поэтому не переживаем за "поражение" Запада, но радуемся за капкан для Москвы

    Россия сама себя завела в Афганский капкан


    Ныне из уст министра иностранных дел РФ Лаврова прозвучало то, что хотели слышать как подельники РФ по ОДКБ, так и некоторые другие действующие лица большой политики. Так, глава МИД РФ заявил, что в случае нападения на Таджикистан со стороны Афганистана, Москва, как член ОДКБ, членом которого является и Таджикистан, применит свои войска для отражения агрессии талибов.

    Иными словами, угроза со стороны талибов в Душанбе оценивается как крайне высокая. В свою очередь, Кремль подразумевает под оказанием поддержки Таджикистану в рамках ОДКБ, в случае начала боевых действий с талибами, явно не только присутствие ограниченного военного контингента на территории этого государства. Очевидно, что в такой ситуации Москва пойдет, не сразу, но в ближайшей перспективе конфронтации, еще дальше, пишет обозреватель "Информационного сопротивления" А. Коваленко.

    Что самое смешное в этой ситуации, так это то, что с 2017 года именно с подачи МИД РФ началась легитимизация террористической группировки Талибан как политической силы. Именно Россия выводила ее на большую арену, через организацию на официальном уровне регулярных встреч в Москве с ее лидерами. Параллельно, через тот же Таджикистан передавалось оружие и боеприпасы группировке Талибан, а самим боевикам оплачивались нападения на американских военных, с бонусами в случае жертв с американской стороны.

    И вот, казалось бы, сбывается мечта Москвы, и США, а также вся коалиция, за исключением Турции, которая продолжит контролировать аэропорт в Кабуле, уходят из Афганистана. Победа Москвы? Но победа ли это, когда над членами ОДКБ нависла реальная угроза, и Москве самое время формировать новые батальоны "интернационалистов"?

    В данном контексте ситуацию можно рассматривать с трех позиций.
  • 18c49ed2
    Договор с афганцами -- это еще хуже договора с Рашей. Из личного общения с афганцами. Они свое слово могут менять несколько раз в день. Вот пусть теперь сами и разгребают свое дерьмо. И создают тьму проблем Раше с Китаем.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини