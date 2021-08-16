Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула. ФОТО

Під час наступу "Талібану" війська Афганської національної армії (ANA), на навчання та оснащення якої США і союзники витрачали величезні кошти, просто відступили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

У деяких випадках афганські військові залишали свою зброю та екіпірування.

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Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.