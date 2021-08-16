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Таліби на захопленій авіабазі біля штурмовика Super Tucano. ФОТО

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Представники руху "Талібан" публікують знімки із захоплених населених пунктів, військових частин та авіабаз Афганістану.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, в мережі з'явилося фото талібів біля штурмовика Embraer A-29 Super Tucano бразильського виробництва в захопленому аеропорту Мазарі-Шаріфа.

Таліби на захопленій авіабазі біля штурмовика Super Tucano 01

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Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

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Топ коментарі

  • Yakov Nemo
    И шо эти обезьяны с ним будут делать Талибы на захваченной авиабазе у штурмовика Super Tucano - Цензор.НЕТ 7742 Талибы на захваченной авиабазе у штурмовика Super Tucano - Цензор.НЕТ 356
  • Aleks_15
    повесят
  • KharkovCity
    планета абизян.
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