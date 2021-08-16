Таліби на захопленій авіабазі біля штурмовика Super Tucano. ФОТО

Представники руху "Талібан" публікують знімки із захоплених населених пунктів, військових частин та авіабаз Афганістану.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, в мережі з'явилося фото талібів біля штурмовика Embraer A-29 Super Tucano бразильського виробництва в захопленому аеропорту Мазарі-Шаріфа.

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Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.