Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб. ФОТО

Військово-транспортний літак військово-повітряних сил США Boeing C-17 Globemaster III в ніч на 15 серпня успішно евакуював з Афганістану близько 640 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це, посилаючись на дані представників американського оборонного відомства, повідомило видання Defense One і опублікувало знімок, зроблений у салоні літака.

За даними співрозмовників журналістів, спочатку команда не планувала брати на борт таку велика кількість людей, але вони забралися в літак через напіввідчинену рампу. Екіпаж прийняв рішення не висаджувати біженців і летіти. Співрозмовники Defense One кажуть, що всі біженці, які були на борту C-17, - афганці.