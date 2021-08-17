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Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб. ФОТО

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Військово-транспортний літак військово-повітряних сил США Boeing C-17 Globemaster III в ніч на 15 серпня успішно евакуював з Афганістану близько 640 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це, посилаючись на дані представників американського оборонного відомства, повідомило видання Defense One і опублікувало знімок, зроблений у салоні літака.

За даними співрозмовників журналістів, спочатку команда не планувала брати на борт таку велика кількість людей, але вони забралися в літак через напіввідчинену рампу. Екіпаж прийняв рішення не висаджувати біженців і летіти. Співрозмовники Defense One кажуть, що всі біженці, які були на борту C-17, - афганці.

Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб 01

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Топ коментарі

  • violator
    судя по фотке большинство эвакуированных мужики . а что взять в руки оружие и защищать свой дом не ? Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 1064
  • Alexey Poltorak
    Фигассе. Амеры молодцы, конечно.
  • belge
    Золотой фонд. Принимай, Америка! Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 6839
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