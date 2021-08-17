Напередодні Рош га-Шана СБУ провела антитерористичні навчання в Умані: "штурмували" готель, в якому забарикадувалися "терористи". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За легендою тренувань, "терористи" замінували 9 поверховий готель, що знаходиться на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані, та забарикадувалися в одному з його номерів.
"Зловмисники хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн. Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних. Спецпризначенці СБУ провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження і затримали "терористичну групу". У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Державної служби надзвичайних ситуацій та Національної поліції", - випливає з повідомлення.
Перед учасниками стояло завдання відпрацювати алгоритм взаємодії суб'єктів антитерористичної діяльності для ефективного реагування на загрози терористичного і диверсійного характеру під час масових заходів. В СБУ підкреслюють, що таке завдання було успішно досягнуто.
Як повідомлялося, кілька тисяч хасидських паломників вже прибули в Умань для святкування Рош га-Шана, яке в цьому році буде проходити з 6 до 8 вересня. Вони їдуть в Україну завчасно, оскільки в минулому році через посилені протиепідемічні заходи потрапити на святкування змогли не всі бажаючі.