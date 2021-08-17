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До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав. ФОТОрепортаж

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До Києва відправили баржу з кавунами з Херсона. Очікується, що в столиці поласувати великими південними ягодами з цієї баржі можна буде вже напередодні Дня Незалежності.

Про це повідомили в компанії "Нібулон", яка займається постачанням кавунів, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, на борту судна компанії 350 тонн херсонських кавунів. Спочатку "смугастий рейс" прибуде в Переяслав. Там баржу очікують вже 20 серпня. Після цього ягоди перенавантажуватимуть на інший транспорт і доставлять до Києва. Продавати херсонські кавуни будуть в супермаркетах "Сільпо".

Відомо, що баржа вирушила з Херсона 14 серпня. Кавуни повантажили в Голій Пристані. Баржу відправляють по Дніпру вже п'ятий рік поспіль.

Вирощували кавуни в селі Чулаківка Скадовського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Традиційна баржа з херсонськими кавунами вирушить до Києва 14 серпня

Очікується, що після прибуття баржі в Київ ціни на кавуни знизять. Як повідомляє ТСН, через холодну весну зібрали на 20% менше кавунів, ніж в минулому році.

До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 01
До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 02
До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 03
До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 04
До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 05
До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав 06

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Коли при Гройсмані після перерви майже в 10 років баржа з кавунами прийшла в Київ, хто тільки не стібався над Гройсманом за це. І москальскі і місцеві гниди.

    2017 рік:

    "После пропиаренной баржи с арбузами спорили с друзьями, как теперь величать Гройсмана - Баржман или Арбузман.. Пришли к единому мнению, что - Барыжман."

    Сьогодні всьо Ок, позасовували язики і мовчать.
    Г+Г навіть моніторить хід баржі, переживає, щоб благополучно дійшла.
    Чим весь цей непотріб кращий за афганських чинуш та військових, яких купляли за 150 баксів?
  • Vadym Tsyrkalyuk
    баржа наближається, баржа наближається... )
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Немає стьобу ні від продажних, недоумковатих топ-блохєрів, ні від політиканів.
    І за що було стібатись? Що не так із доправкою тяжких вантажів по воді?
    Тим більше кавунів, які так менше б'ються.
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