До Києва з Херсона пливе баржа з кавунами: 20 серпня вона прибуде в Переяслав. ФОТОрепортаж
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До Києва відправили баржу з кавунами з Херсона. Очікується, що в столиці поласувати великими південними ягодами з цієї баржі можна буде вже напередодні Дня Незалежності.
Про це повідомили в компанії "Нібулон", яка займається постачанням кавунів, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, на борту судна компанії 350 тонн херсонських кавунів. Спочатку "смугастий рейс" прибуде в Переяслав. Там баржу очікують вже 20 серпня. Після цього ягоди перенавантажуватимуть на інший транспорт і доставлять до Києва. Продавати херсонські кавуни будуть в супермаркетах "Сільпо".
Відомо, що баржа вирушила з Херсона 14 серпня. Кавуни повантажили в Голій Пристані. Баржу відправляють по Дніпру вже п'ятий рік поспіль.
Вирощували кавуни в селі Чулаківка Скадовського району.
Очікується, що після прибуття баржі в Київ ціни на кавуни знизять. Як повідомляє ТСН, через холодну весну зібрали на 20% менше кавунів, ніж в минулому році.