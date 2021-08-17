Унаслідок ДТП в Черкасах загинула молода дівчина, ще семеро людей травмовано. ФОТОрепортаж

У Черкасах сталася ДТП, в результаті якої загинула дівчина, ще семеро людей травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради в Facebook.

"О 5:35 сьогодні в диспетчерську екстренки надійшов виклик, що у Черкасах біля пляжу ''Пушкінський'' автомобіль Opel Vivaro врізався у дерево. Стало відомо, що в автомобілі багато травмованих, тож до місця події виїхали п'ять бригад швидкої.

На місці події медики надавали допомогу сімом постраждалим та доправили шістьох до Третьої черкаської міської лікарні. У вкрай важкому стані перебувала 19-річна дівчина, у якої діагностували політравму, травматичний шок та закриті переломи.

У 28-річної жінки медики виявили закриту черепно-мозкову-травму, закриту травму живота та грудної клітки. У 37-річного чоловіка – множині поверхневі травми голови та закриту черепно-мозкову травму; у 19-річного хлопця – закриту черепно-мозкову травму та забій коліна; у 19-річної дівчини – садна обличчя та голови; у чоловіка 30-ти років – травматичу екстракцію зубів та рвану рану губи", - йдеться в повідомленні.

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Також медики на місці надавали допомогу 37-річному чоловікові з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та розсіченою раною брови.

Дівчина 17-18 років загинула під час аварії.



Фото: Облцентр екстреної медичної допомоги