Журналісти пікетують МВС: "Вимагаємо реального покарання для тих, хто перешкоджає роботі". ФОТОрепортаж (оновлено)

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ України в Києві відбувається акція з метою залучення уваги до нападів на журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кілька десятків активістів на чолі з журналістом Станіславом Козлюком пікетують МВС з вимогою притягнення до відповідальності нападників на журналістів, а також забезпечення безпеки журналістів у цілому.

Перед присутніми виступив Станіслав Козлюк, який у своїй промові заявив: "Ми звикли до ризиків. Ми свідомі того, що іноді наша робота може не подобатися тим чи іншим людям. Але ми вимагаємо справедливості. Ми вимагаємо, аби поліція займалася тим, чим повинна займатися – безпекою. Іноді злочин простіше попередити, особливо коли навколо тебе сотні поліцейських. Ми вимагаємо, аби випадки нападів на журналістів розслідували максимально якісно і об’єктивно. Ми вимагаємо, аби суди перестали імітувати правосуддя. Ми вимагаємо реального покарання для тих, хто перешкоджає роботі журналістів. Ми переконані: поки немає вироків для нападників - журналістика і журналісти у серйозній небезпеці. Адже безкарність породжує лише безкарність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" вимагають суворого покарання для тих, хто напав на фотокореспондента видання "Букви" Кужельного

Раніше двом хлопцям, які побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру. Розгляд клопотань про застосування запобіжного заходу до Губського і Голощапова, які напали на журналіста, у кримінальному провадженні №12021100060001308 за ч. 2 ст.345-1 КК відбудеться 18 серпня (12:00, 12:30) суддя Литвинова.

У свою чергу, директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко під час акції "Безпека - журналістам. Покарання - нападникам" сказав, що Печерський районний суд міста Києва 18 серпня обере запобіжний захід двом нападникам на фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного, пише Укрінформ.

"Завтра суд обере запобіжний захід. Суддя Литвинова. Це Печерський суд", - зазначив Шевченко.

Він уточнив, що підозрюваним обиратимуть запобіжний захід за частиною 2 статті 345-1 Кримінального кодексу України, яка кваліфікується як загроза або насильство щодо журналіста.

"Це тяжкий злочин", - наголосив Шевченко.





Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальн у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.