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Береговий ракетний комплекс "Нептун" представлять на параді до Дня Незалежності, - Таран. ФОТО

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Складові нового розвідувально-ударного комплексу берегового базування із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун" будуть продемонстровані на цьогорічному параді військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомив Міністр оборони України Андрій Таран, підкресливши, що оборонне відомство проводить послідовну політику, спрямовану на зміцнення обороноздатності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Ще один важливий крок на шляху побудови нашої оборони з морського напрямку. Розвідувально-ударний комплекс із застосуванням протикорабельних ракет стане основою цілої системи, яка уможливить виявлення та знищення кораблів противника класу корвет, фрегат, есмінець. Із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун" це значно підвищить потенціал українського військового флоту. Завдяки злагодженій роботі із виробниками нам вдається завершити його виготовлення та продемонструвати складові комплексу під час військового Параду до 30-річчя Незалежності", - зазначив Таран.Береговий ракетний комплекс Нептун представлять на параді до Дня Незалежності, - Таран 01
Береговий ракетний комплекс Нептун представлять на параді до Дня Незалежності, - Таран 02

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Міністр оборони розповів, що до складу комплексу входить заобрійний радіолокаційний комплекс "Мінерал-У" для виявлення надводних цілей на відстані до 450 км та видачі цілевказівки ударному комплексу 360МЦ "Нептун", і, відповідно, сам комплекс 360МЦ — для знищення надводних цілей на відстані до 280 км. Окремо зазначається, що елементи комплексу виготовлені на сучасних автомобільних шасі чеської компанії "ТАТRA", які сьогодні перебувають на озброєнні у збройних силах держав НАТО.

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Топ коментарі

  • макаренко юра
    КРаЗ банкрутіє,Таран багатіє. Все стабільно.
    Муляжі ракет "Нептун" на озброєнні ВМС України

    "Але хочу звернути увагу на інше. Нещодавно, пан Таран в кооперації з Хомчаком (гроші не пахнуть) відмовились від шасі КрАЗ та вирішили закуповувати для ракетних комплексів "Нептун" шасі TATRA через компанію Excalibur, яка наближена до президента Земана, який вважає, що в України йде громадянська війна!
    Нам вже відомо, що компанія Excalibur Army, вже домовилась з керівництвом МО про постачання старих радянських пострілів для МТ-12 «Рапіра» та застарілі САУ DANA по завищеній на 50 % ціні, тому бачимо чергову оборудку.
    За моїми даними 1 TATRA коштує пів мільйона доларів, що в принципі у двічі дорожче чим на відкритому ринку, а КрАЗ у двічі дешевше, до того ж зрозуміло, що на таких великих постачаннях виробники роблять гарні знижки й в результаті TATRA може коштувати дешевше. Але це питання відкатів в сумі на мільйони доларів, тому...
    Заступник міністра пан Миронюк, скерував 80 % суми передплати за постачання єдиного замовленого для ВМС України дивізіону ПКР "Нептун" (6 пускових), таким чином ми отримали лише 24 ракети, при тому що на КРАЗ комплекс мав би бути поставлений із 72 ракетами.
    Ось так розкрадаються гроші з бюджету і так відбувається зменшення боєздатності армії під час війни. Так хто там заробляє на крові?"
    https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/2961016607552743
  • kelt kant
    макет-пустышку повезут?? ведь де-факто оборон-заказ до сих пор не профинансирован ЗЕлеными предателями, вся оборонка сидит на голодном пайке...
  • violator
    не . парашютистов танцующих в небесах гопак уже не переплюнуть Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран - Цензор.НЕТ 7635
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