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Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі. ФОТО

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Прянику-рятувальнику, який буде працювати в лавах МНС РФ в Тульській області, вручили посвідчення і медаль, а також доручили навчати дітей правил безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ФБ-спільнота Страдающее средневековье.

"Маскотом МНС по Тульській області став пряник-рятувальник - йому вручили посвідчення і медаль. Пряник навчатиме дітей правил безпеки. Він планує відвідати всі школи і дитячі сади регіону. Схоже на середньовічну мініатюру", - випливає з повідомлення.

Зазначимо, що маскотом називають впізнаваний персонаж, що втілює якийсь колектив: школу, спортивну команду, спільнота, військовий підрозділ, захід або бренд.

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Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі 01
Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі 02
Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі 03
Пряник-рятувальник став маскотом МНС в Тульській області. Він отримав посвідчення та медаль і навчатиме дітей правил безпеки, - соцмережі 04

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    ну наконец-то нашла Алёнушка брата пряника..
    Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 427
  • Sergienkod
    Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 8764Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 3153Это же ватник!
  • MausMike
    Він? Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 2375

    Пряник-спасатель стал маскотом МЧС в Тульской области. Он получил удостоверение и медаль и будет учить детей правилам безопасности, - соцсети - Цензор.НЕТ 1975
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