До 30-річчя Незалежності України Нацбанк випустив особливі банкноти номіналами 100 і 500 гривень. ФОТО

Національний банк України 20 серпня 2021 р. введе в обіг дві пам'ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Пам'ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 і 500 гривень і одночасно мають важливу відмінність - на їхній лицьовій стороні нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року. Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 154 мм; тираж – 30 000 штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року. Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

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Пам’ятні банкноти вже доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб’юторами (АТ "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК").

Нагадаємо, в 2011 році на честь 20-ї річниці створення Національного банку України була випущена пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень, а в 2016 році до 160-річчя від дня народження видатного українського письменника Івана Франка - пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень.