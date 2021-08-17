Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомили в поліції Києва.
"У середмісті Києва на Алеї Героїв Небесної сотні, де відбувався монтаж інсталяції для святкових заходів з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України, сталася суперечка через питання щодо законності встановлення цієї конструкції. На місці події зібралися громадяни, які намагалися здійснити її демонтаж. У результаті цього між ними та правоохоронцями виникла штовханина", - наголошується в повідомленні.
Правоохоронці перевіряють наявність дозвільних документів на установлення конструкції. Після закінчення перевірки події буде дана правова кваліфікація.
Момент затримання активістів співробітниками правоохоронних органів.
Раніше на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.