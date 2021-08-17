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Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва. ФОТО

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Громадяни, які перебували на Алеї Небесної Сотні в центрі Києва, намагалися здійснити демонтаж встановленої там інсталяції. Між ними та правоохоронцями сталася бійка. Інформація про наявність постраждалих з обох сторін уточнюється.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в поліції Києва.

"У середмісті Києва на Алеї Героїв Небесної сотні, де відбувався монтаж інсталяції для святкових заходів з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України, сталася суперечка через питання щодо законності встановлення цієї конструкції. На місці події зібралися громадяни, які намагалися здійснити її демонтаж. У результаті цього між ними та правоохоронцями виникла штовханина", - наголошується в повідомленні.

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Правоохоронці перевіряють наявність дозвільних документів на установлення конструкції. Після закінчення перевірки події буде дана правова кваліфікація.

Момент затримання активістів співробітниками правоохоронних органів.

Раніше на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва 01
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва 02
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва 03

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Что там устанавливать, опишу в кратце: Какие то мудаки притащили атрибуты советской жизни на место где проливали кровь герои. А теперь хотят кому впарить статью вандализм, хотя судить за это нужна зелю с Елдаком Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на Алее Небесной Сотни, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 2595
  • Aleks_15
    вот этим хламом хотели закрыть доступ к возложению цветов
  • Чайка Київ
    Правильно. З'ясуйте, хто понаскидав у центрі міста, на алеї Героїв Небесної Сотні, фанери, стільців та іншого сміття.
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