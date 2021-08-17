Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту на Алеї Небесної Сотні, - поліція Києва. ФОТО

Громадяни, які перебували на Алеї Небесної Сотні в центрі Києва, намагалися здійснити демонтаж встановленої там інсталяції. Між ними та правоохоронцями сталася бійка. Інформація про наявність постраждалих з обох сторін уточнюється.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в поліції Києва.

"У середмісті Києва на Алеї Героїв Небесної сотні, де відбувався монтаж інсталяції для святкових заходів з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України, сталася суперечка через питання щодо законності встановлення цієї конструкції. На місці події зібралися громадяни, які намагалися здійснити її демонтаж. У результаті цього між ними та правоохоронцями виникла штовханина", - наголошується в повідомленні.

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Правоохоронці перевіряють наявність дозвільних документів на установлення конструкції. Після закінчення перевірки події буде дана правова кваліфікація.

Момент затримання активістів співробітниками правоохоронних органів.

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