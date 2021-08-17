ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря. ФОТОрепортаж

Днями в акваторії Азовського моря корабельна група ВМС ЗС України відпрацювала комплексне тактичне навчання на тему захисту морських комунікацій, ураження малорозмірних швидкісних плавзасобів противника, забезпечення дій підрозділів на приморському напрямку. Навчання проходило вдень та вночі, за умовного застосування ворожого ракетно-авіаційного озброєння та засобів радіо-електронної боротьби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Військові моряки відпрацювали виявлення і знищення засобів доставки диверсійно-розвідувальних груп та безпілотних літальних апаратів, ізоляція визначеної ділянки морського узбережжя, пошук і ураження тактичних груп малих швидкісних катерів умовного противника та дії підпорядкованих сил по недопущенню блокування пунктів базування.







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На переході морем екіпажами корабельної тактичної групи національного флоту було відпрацьовано питання з маневрування та ведення універсальної оборони, висвітлення надводної обстановки Азовського басейну, виявлення суден-порушників та надання допомоги аварійному кораблю.







"Всі елементи відпрацьовувались із використанням стандартів НАТО, а управління тактичною групою кораблів здійснювалось англійською мовою", - зазначили в командуванні ВМС.

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