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ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря. ФОТОрепортаж

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Днями в акваторії Азовського моря корабельна група ВМС ЗС України відпрацювала комплексне тактичне навчання на тему захисту морських комунікацій, ураження малорозмірних швидкісних плавзасобів противника, забезпечення дій підрозділів на приморському напрямку. Навчання проходило вдень та вночі, за умовного застосування ворожого ракетно-авіаційного озброєння та засобів радіо-електронної боротьби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 01

Військові моряки відпрацювали виявлення і знищення засобів доставки диверсійно-розвідувальних груп та безпілотних літальних апаратів, ізоляція визначеної ділянки морського узбережжя, пошук і ураження тактичних груп малих швидкісних катерів умовного противника та дії підпорядкованих сил по недопущенню блокування пунктів базування.

ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 02
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 03
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 04

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На переході морем екіпажами корабельної тактичної групи національного флоту було відпрацьовано питання з маневрування та ведення універсальної оборони, висвітлення надводної обстановки Азовського басейну, виявлення суден-порушників та надання допомоги аварійному кораблю.

ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 05
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 06
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 07

"Всі елементи відпрацьовувались із використанням стандартів НАТО, а управління тактичною групою кораблів здійснювалось англійською мовою", - зазначили в командуванні ВМС.

ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 08

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ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 09
ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря 10

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    зато каких катеров !!!

    "совершенно непригодных" с Кузни на Рыбальском Пороха-Мародьора

    слушай, даже кушать не могу, когда смотрю на эти катера !!!! ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря - Цензор.НЕТ 1991
  • 18c49ed2
    Самое смешное что тройку этих "никому не нужных катеров" пригнали из Одессы на парад в Киев. У зебильчиков будет разрыв сознания.
  • 18c49ed2
    ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря - Цензор.НЕТ 1882
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