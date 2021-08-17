ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
Військові моряки відпрацювали виявлення і знищення засобів доставки диверсійно-розвідувальних груп та безпілотних літальних апаратів, ізоляція визначеної ділянки морського узбережжя, пошук і ураження тактичних груп малих швидкісних катерів умовного противника та дії підпорядкованих сил по недопущенню блокування пунктів базування.
На переході морем екіпажами корабельної тактичної групи національного флоту було відпрацьовано питання з маневрування та ведення універсальної оборони, висвітлення надводної обстановки Азовського басейну, виявлення суден-порушників та надання допомоги аварійному кораблю.
"Всі елементи відпрацьовувались із використанням стандартів НАТО, а управління тактичною групою кораблів здійснювалось англійською мовою", - зазначили в командуванні ВМС.