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Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ. ФОТО

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Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо і народний депутат партії "Слуга народу" Жан Беленюк отримав чергове військове звання і нагородний пістолет.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 17 серпня, під час урочистого зібрання армійських чемпіонів та призерів у Міністерстві оборони України Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання "старший лейтенант" та нагородив заохочувальною відзнакою Міністерства оборони "Вогнепальна зброя" — пістолетом ПМ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у фіналі Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 87 кг і приніс до скарбнички української збірної єдину золоту медаль.

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Беленюк отримав звання старший лейтенант і пістолет ПМ 01

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    ОК. Ни дня не прослуживший Беленюк получает звание целого старлея и наградной ПМ. За спортивные достижения. Поясни, каким образом это не дремучий совок.
  • belge
    Ну шо, теперь на передовую? Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ - Цензор.НЕТ 8260
  • Василий Котов 8faa7ae9
    Чиста вонюча совкова показуха, розом з вонючим совковим пістолетом. Цікаво в Норвегії чи Австралії теж одімпійцям пістолети роздавали, та військові звання?
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