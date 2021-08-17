Зеленський вручив державні нагороди призерам Олімпіади-2020. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами - переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніми тренерами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави привітав олімпійців з успішним виступом на іграх, де вони здобули 19 нагород. Зеленський вручив державні нагороди атлетам, які завоювали медалі на Олімпіаді-2020 року, та їхнім тренерам.

"Ви своєю великою працею заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади в час пандемії COVID-19. Ви всі – молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, здолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували", – наголосив Зеленський.







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк. ВIДЕО















За його словами, нині держава опікується питаннями створення спортивної інфраструктури, посилює увагу до потреб спортсменів і тренерів. "Ви це відчуєте. Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів", – заявив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаю всіх бути обережними. Ворог готовий на все, - Магучіх

Крім того, президент порушив питання щодо створення умов для повернення в Україну сильних тренерів, які зараз готують спортсменів для інших держав, а також для залучення іноземних фахівців.















Глава держави також висловився за проведення у майбутньому в Україні Олімпійських ігор. "У нас їх ніколи не було. Я не впевнений, що це відбудеться за наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше", – зазначив Зеленський.

Також читайте: Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт





