Новини • Фото • Фотошопи політиків Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 08:41 18.08.2021 24 62050 Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ" Також дивіться: На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо Також читайте: Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено) Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні. ВIДЕО Читайте на "Цензор.НЕТ": Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно Більше фотошопів дивіться тут День Незалежностіполітикафотожаба Поділитися Поділитися у Facebook Поділитися у Twitter Поділитися у Telegram Поділитися у WhatsApp Поділитися у Viber Скопіювати посилання Коментувати