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Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 01

Також дивіться: На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 03

Також читайте: Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні. ВIДЕО

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 06

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 07

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно

Совок - це ти. Скандальні декорації до Дня Незалежності у ФОТОжабах 09

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1475
  • саша паламарчук
    Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3793
  • саша паламарчук
    Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7416
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