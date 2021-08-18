Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків. ФОТОрепортаж
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Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія вивела техніку за межі Зодської копальні.
Про це повідомляє телеграм-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES, передає Цензор.НЕТ.
"Схоже, російська компанія GeoProMining Gold, яка належить кремлівському кухарю Пригожину, зазнає немалих фінансових збитків", - зазначає видання.