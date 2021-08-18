Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків. ФОТОрепортаж

Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія вивела техніку за межі Зодської копальні.