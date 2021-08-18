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Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків. ФОТОрепортаж

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Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія вивела техніку за межі Зодської копальні.

Про це повідомляє телеграм-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES, передає Цензор.НЕТ.

"Схоже, російська компанія GeoProMining Gold, яка належить кремлівському кухарю Пригожину, зазнає немалих фінансових збитків", - зазначає видання.

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Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків 01
Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків 02
Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків 03
Через перестрілку на вірмено-азербайджанському кордоні золотодобувна компанія кухаря Путіна Пригожина вивела техніку за межі копальні і зазнає збитків 04

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания повара Путина Пригожина вывела технику за пределы рудника и несет убытки - Цензор.НЕТ 9812
  • Lada2014
    Это хорошо. Побольше им убытков больших и маленьких.
  • Sergey Pupkin
    "Всю эту рухлядь нужно будет восстанавливать" - зачем?
    Сделать там заповедник совка - заодно будет где зеле видосики снимать.
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