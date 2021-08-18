Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У провінції Нангархар на сході Афганістану поблизу пакистанського кордону сотні людей підняли прапор країни, закликаючи талібів поважати і не міняти його.
Про це повідомив політичний оглядач TOLOnews TV Абу Муслім Ширзад з Афганістану і опублікував відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.
"Нангархар - Сотні людей підняли "прапор Афганістану", закликаючи талібів поважати і не міняти його", - написав він у Twitter.
Сотні молодих людей розмахували національним прапором на вулиці Пуштуністану в Джалалабаді після демонстрації на підтримку національного прапора, повідомляє ТСН з посиланням на Pajhwok Afghan News.
За словами очевидців, "Талібан" обстріляв учасників протесту і побив кількох журналістів.