Новини Фото

Росіяни вважають Іл-112, що розбився, проєктом, який "поховає" український "Антонов". ФОТО

35 726101
Трохи більше місяця тому російські ЗМІ рясніли заголовками про те, що заміна літаків Ан-26 новими Іл-112В нібито "поховає" українське підприємство "Антонов". Вчора, 17 серпня, новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї.

На цю деталь звернула увагу в фейсбук Ксенія Букова, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни вважають Іл-112, що розбився, проєктом, який поховає український Антонов 01

"Стаття від 2.06.2021. Але пройшло трохи більше місяця і вчора Мрія накрилася", - іронічно помітила вона.

Також дивіться: Новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї. ВІДЕО катастрофи

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Пока этот ИЛ похоронил только трех разбившихся ватанов Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов" - Цензор.НЕТ 5528
  • Лариса fb3d953c
    Русские всегда копают всем яму, такой народ подлый и наглый и всегда получают ответку бумерангом, но из-за своего слабоумия этого не понимают.
  • belge
    Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов".

    В некотором смысле, оказалось "не рой другому яму..." Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов" - Цензор.НЕТ 1818
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини