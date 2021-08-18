"Автомагістраль-Південь" до кінця року капітально відремонтує 8 км траси Бориспіль-Маріуполь у Київській області. ФОТОрепортаж

Компанія "Автомагістраль-Південь" завершить капітальний ремонт ділянки автодороги Н-08 Бориспіль-Маріуполь протяжністю 8,3 км до кінця поточного року.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці президентської програми "Велике будівництво", передає Цензор.НЕТ.

"Це вже не перший проєкт компанії на трасі Н-08 "Бориспіль — Кременчук — Дніпро — Запоріжжя — Пологи — Маріуполь". У 2019 році компанія у цілодобовому режимі лише за три місяці виконала відновлення 58,6 км "дороги життя" у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині завершують ремонт траси Старобільськ - Донецьк. ФОТОрепортаж

Тепер у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" роботи стартували на Київщині з іншого кінця траси - від об’їзної дороги міста Переяслав-Хмельницький в сторону Черкаської області км 50+700 – км 59+000.

Наразі дорожні бригади компанії проводять фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття та видалення чагарників і дрібнолісся. Незабаром на ділянці розпочнеться влаштування шару посиленої дорожньої основи зі щебеневого матеріалу, обробленого комплексним в’яжучим (СФОВ).

Капітальний ремонт передбачає влаштування трьох шарів асфальтобетонного покриття, укріплення укосів, влаштування з’їздів та примикань, укріплення узбіччя, влаштування водоскидів, облаштування автопавільйонів на зупинках громадського транспорту, влаштування острівців безпеки на пішохідних переходах, влаштування тротуарів, бортового каменю, майданчика для відпочинку та габаритно-вагового контролю.

Крім цього, планується влаштування освітлення, встановлення бар’єрного огородження, встановлення нових дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що одне з завдань президентської програми — до кінця 2023 року відбудувати усю мережу загальнодержавних доріг, яка складає близько 20 тисяч км.