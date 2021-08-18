Вогнепальні поранення голови і тулуба: поліція встановлює обставини вбивства чоловіка в Києві. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Сьогодні близько 11.30 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого. На адресу негайно виїхали керівники Головного та районного управлінь поліції, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи та лікарі", - йдеться в повідомленні.
Прибувши, правоохоронці розпочали огляд території, опитування заявника та свідків події. Також на місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.
Cпівробітники поліції продовжують працювати на місці та збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини та осіб, причетних до злочину. Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Триває перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.