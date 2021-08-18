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Вогнепальні поранення голови і тулуба: поліція встановлює обставини вбивства чоловіка в Києві. ФОТО

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Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті чоловіка в Дніпровському районі. Попередньо, потерпілий помер після нападу невідомих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 11.30 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого. На адресу негайно виїхали керівники Головного та районного управлінь поліції, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи та лікарі", - йдеться в повідомленні.

Вогнепальні поранення голови і тулуба: поліція встановлює обставини вбивства чоловіка в Києві 01
Фото: сайт поліції

Прибувши, правоохоронці розпочали огляд території, опитування заявника та свідків події. Також на місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.

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Cпівробітники поліції продовжують працювати на місці та збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини та осіб, причетних до злочину. Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Триває перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Фото крайне информативное.
  • Підлога Маккартні
    Могли бы больше информации и фотографий убитого предоставить оперативники. Глядишь Цензоровские форумчане, не вставая с дивана, виртуозно раскрыли бы это преступление минут за сорок Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве - Цензор.НЕТ 7347
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Это называется разгул бандитизма , новости о таких дерзких преступлениях появляются почти каждый день , 150 млрд. гривен выделено из бюджета на МВД , но полиция явно не выполняет свои обязаности , избить протестующих против провокационной инсталяции это запросто , а вот обеспечить безопасность граждан , это уже проблема.
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