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"Бензин" на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн. ФОТОрепортаж

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СБУ заблокувала протиправний механізм виготовлення і реалізації фальсифікованого палива на території Полтавської та Кіровоградської областей. Зловмисники робили власний "бензин" на основі спирту, який закуповували на заводі в Полтавській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з даними СБУ, керівництво спиртозаводу не платило акцизний збір і тільки на ухиленні від сплати податків державний бюджет зазнав збитків на 181 млн грн.

У ході слідства встановлено, що основою для фальсифікованого бензину слугував розріджувач на основі спирту, який виготовляли незаконно. Його змішували із компонентами пального і в результаті отримували суміш, яку продавали як "бензин".

Бензин на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн 01

Виготовлений фальсифікат збували оптом за готівку та вроздріб через власну мережу автозаправних станцій.

Одному з фігурантів кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

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Триває слідство.

Бензин на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн 02

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Полтавській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бензин на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн 03
Фото: сайт СБУ

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    руководство спиртзавода не платило акцизный сбор


    Акцизный сбор на спирт это когда бухло в горлянку заливаешь, а не в бензобак льешь. Шах и мат!!! "Бензин" на основе спирта: СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива, убытки государства составляют более 181 млн грн - Цензор.НЕТ 3577
  • Виталик Головченко
    почему не пишут название сети азс и конторы? это же важная информация для общества. Или все строго секретно?
  • Николай Нестор Нагорняк
    Этим народным умельцам необходимо дэржавну премию выдать. Это открытие для Украины -прорыв из постСССРовской глупости. Спирт - это качественное моторное топливо. Есть страны, которые "ездят" на спиртовых смесях - Бразилия, например. Но, у пост СССР странах на все спиртное нагромождали акцизы - продать литр водки гражданину в десятки раз выгоднее чем литр моторного топлива. Где можна купить за 30 грн. литр водки, или за 60 грн. литр спирта.
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