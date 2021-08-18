"Бензин" на основі спирту: СБУ викрила виробництво фальсифікованого палива, збитки держави становлять понад 181 млн грн. ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала протиправний механізм виготовлення і реалізації фальсифікованого палива на території Полтавської та Кіровоградської областей. Зловмисники робили власний "бензин" на основі спирту, який закуповували на заводі в Полтавській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з даними СБУ, керівництво спиртозаводу не платило акцизний збір і тільки на ухиленні від сплати податків державний бюджет зазнав збитків на 181 млн грн.

У ході слідства встановлено, що основою для фальсифікованого бензину слугував розріджувач на основі спирту, який виготовляли незаконно. Його змішували із компонентами пального і в результаті отримували суміш, яку продавали як "бензин".

Виготовлений фальсифікат збували оптом за готівку та вроздріб через власну мережу автозаправних станцій.

Одному з фігурантів кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

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Триває слідство.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Полтавській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.



Фото: сайт СБУ