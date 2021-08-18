Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТ

У київський шпиталь бортом доставили поранених воїнів. Потреби госпіталю закривають самі. Допомога потрібна на фронт.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"До Києва привезли борт із пораненими воїнами. Бійці всі лежачі з осколковими і снайперськими пораненнями. Всі молоді - 24-26 років. Лікарі надають їм допомогу і починають лікування. Щодо госпіталю потреби закриваємо самі. Занесла хлопцям соки, фрукти, йогурти. Допомога потрібна на фронт. Квадрокоптери, батареї, ліки, ремонт та інше. Сьогодні оплатила квадрокоптер і набір батарей, 53 тис, на днях оплатила багато ліків і препарати. Ще потрібно купити один дрон 52 тис. Допомагайте, хто як може, хто гривнею, хто репостом, хто молитвою. Дякую всім, хто підтримує нашу армію. Карти для допомоги - 5375 4141 0204 7676 або 4441111447002464 монобанк", - закликала волонтерка.

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Юсупова також опублікування звіт про витрачені раніше кошти.





















