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Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТ

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У київський шпиталь бортом доставили поранених воїнів. Потреби госпіталю закривають самі. Допомога потрібна на фронт.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"До Києва привезли борт із пораненими воїнами. Бійці всі лежачі з осколковими і снайперськими пораненнями. Всі молоді - 24-26 років. Лікарі надають їм допомогу і починають лікування. Щодо госпіталю потреби закриваємо самі. Занесла хлопцям соки, фрукти, йогурти. Допомога потрібна на фронт. Квадрокоптери, батареї, ліки, ремонт та інше. Сьогодні оплатила квадрокоптер і набір батарей, 53 тис, на днях оплатила багато ліків і препарати. Ще потрібно купити один дрон 52 тис. Допомагайте, хто як може, хто гривнею, хто репостом, хто молитвою. Дякую всім, хто підтримує нашу армію. Карти для допомоги - 5375 4141 0204 7676 або 4441111447002464 монобанк", - закликала волонтерка.

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Юсупова також опублікування звіт про витрачені раніше кошти.

Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 01
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 02
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 03
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 04
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 05
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 06
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 07
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 08
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 09
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 10
Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом 11

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Топ коментарі

  • Олександр Науменко
    На восьмому році війни блд,країна підарасів!
  • Алекс Мышкевич
    У государства просить не пробовала?
    У ЗЕленского, Тарана....?
    Там наши денежки налогоплательные отдельной строкой на ВСУ прописаны 🤔
  • Отто Кац 9b40776d
    Зате у зелених всьо ніштяк
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