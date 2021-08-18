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В Нікополі вперше з'явиться басейн, - ОДА. ФОТОрепортаж

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В Нікополі вперше з'явиться басейн, - ОДА. ФОТОрепортаж
Сучасний спорткомплекс для занять водними видами спорту будується з нуля у Нікополі Дніпропетровської області в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Басейн у Нікополі з'явиться вперше.

Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА, передає  Цензор.НЕТ.

В Нікополі вперше зявиться басейн, - ОДА 01

За словами першого заступника голови Дніпропетровської ОДА Володимира Орлова, Нікопольський басейн - один з багатьох, які будуються з нуля у різних районах області.

В Нікополі вперше зявиться басейн, - ОДА 02

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Загальна вартість проєкту становить 133 млн грн, фінансування забезпечується спільно з державного та місцевого бюджетів.

При будівництві спорткомплексу, розрахованого як на дорослих, так і на дітей, застосовуються сучасні технології, в тому числі, в галузі енергозбереження. Наразі готова цегляна "коробка" і покрівля безпосередньо над басейнами. Також підрядник вже приступив до влаштування даху в адміністративній частині комплексу.

В Нікополі вперше зявиться басейн, - ОДА 03

Для досягнення максимальної теплоізоляції покрівля буде багатошаровою, а фасад зроблять вентильованим.

Особлива сучасна система вентиляції дозволить підтримувати оптимальну температуру в приміщенні. Чистоту води контролюватимуть за допомогою спеціальних фільтрів безперервного очищення.

Нікопольські басейни будуть повністю пристосовані для користування людьми з інвалідністю. Для цього в басейнах обладнають підйомники, трибуни також зроблять доступними для маломобільних груп населення.

Одночасно з будівельними роботами підрядник проводить благоустрій території, де вже укладають тротуарну плитку.

Нагадаємо, всього в 2021 році за президентською програмою планується побудувати або реконструювати 94 стадіони, а також почати будівництво 19 льодових арен і реконструкцію 18 спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ. Про це нещодавно повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Это спорткомплекс, там не только бассейн.
    А зачем людям в Никополе водопровод, если река рядом?
  • Иван Иван 31509c93
    попробуйте искупаться в Днепре в апреле или октябре
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Ура Гундосику!!!
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