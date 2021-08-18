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Відкрито кримінальне провадження за фактом поранення жінки під час мінометного обстрілу Золотого-4 із боку найманців РФ, - прокуратура. ФОТО

1 12013
Луганська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом поранення мирної мешканки внаслідок мінометного обстрілу російських окупантів (ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Відкрито кримінальне провадження за фактом поранення жінки під час мінометного обстрілу Золотого-4 із боку найманців РФ, - прокуратура 01

"За матеріалами слідства, 17 серпня близько 20:00 незаконні збройні формування окупаційної адміністрації РФ здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4 Сєверодонецького району Луганщини. Постраждала 48-річна місцева жителька. Її госпіталізували в лікарню з мінно-вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за фактом поранення жінки під час мінометного обстрілу Золотого-4 із боку найманців РФ, - прокуратура 02

У ході огляду місця події слідчо-оперативною групою задокументовано факти обстрілу, виявлено та вилучено частини боєприпасу, випущеного з міномета калібру 82 мм, які будуть спрямовані для проведення відповідних експертиз і долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відкрито кримінальне провадження за фактом поранення жінки під час мінометного обстрілу Золотого-4 із боку найманців РФ, - прокуратура 03

У прокуратурі зазначають, що такі дії становлять пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції про захист жертв війни з 1949 р і ст. 25 Гаазької конвенції 1907 року, вказує на порушення законів і звичаїв війни з боку НЗФ, контрольованих Російською Федерацією.

Топ коментарі

  • NonCFist
    _Так и представляю себе: фашисты сбрасывают на Лондон бомбы и атакуют ракетами, а Англия в ответ... заводит уголовные "производства"...
  • NonCFist
    _Это, ****, сценарий чёрной комедии в стиле абсурдизма. Разница в том что у Черчилля была цель - оборона Англии, а когда цель сдать страну - то и действия соответствуют цели.
  • Nikita Panasenko
    Великий сыщик всю ночь не спал, раскачивался в кресле и играл на скрипке, пытаясь выстроить цепочку из улик.
    «Кто же это сделал?»
    Но Холмс гениален, и преступление будет раскрыто.
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