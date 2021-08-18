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Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику. ФОТОрепортаж

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У центрі Києва відбулася перша репетиція параду військ до Дня Незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 01
Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 02

У пішій колоні - близько 5 тисяч представників підрозділів ЗСУ та Міністерства внутрішніх справ. Серед них учасники бойових дій на сході України, представники кінологічних підрозділів різних силових структур зі службовими собаками.

Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 03
Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 04

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Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 05

Хода супроводжується музичними композиціями у виконанні військового оркестру ЗСУ. Учасники маршу скандували: "Слава Україні - Героям Слава".

Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 06
Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 07
Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 08

Також над Хрещатиком пролетіла повітряна колона в складі літаків і вертольотів Збройних Сил, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та ДП "Антонов".

Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 09

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Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 10
Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 11

Понад 300 одиниць різної військової техніки проїхали по вулиці Хрещатик і площі Майдан Незалежності в складі механізованої колони.

Репетиція тривала дві години.

Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику 12

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Репетиції параду військ до Дня Незалежності України в Києві заплановані також на 20 і 22 серпня.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Приємно дивитись на Армію відновлену Порошенком. Це вам не декорації совкодрочерські наркєта криворожського.
  • Valery Greff
    А отот "пиксель" из бумажек? Чиста криварожский стиль...
  • Дмитрий Ч
    Для сценаристов и косюмеров Зеленского, норм! Они по жизни так делают, у них весь съемочный реквизит, исключительно из бутафории состоит, по ящику потом один хрен не видно!
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