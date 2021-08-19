Тіло зниклої 16-річної дівчини виявили на дні закинутого колодязя під Кропивницьким, - поліція. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.
"16 серпня до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини, яка в ніч на 15 серпня пішла із дому та до теперішнього часу не повернулася.
На пошуки зниклої щоденно було задіяно понад 60 осіб із числа особового складу територіального підрозділу поліції, співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення "Святослав", кінологів та представників громадськості.
18 серпня в результаті пошукових заходів тіло розшукуваної неповнолітньої особи з тілесними ушкодженнями було виявлено в закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала", - йдеться в повідомленні.
Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.
На місці пригоди працюють: слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції області, слідства і оперативних служб апарату управління, кінологи та експерти.
Поліцейські проводять усі необхідні слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події та осіб, причетних до вчинення злочину.