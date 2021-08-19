На Донбасі до кінця серпня відремонтують 23,4 км доріг в обхід окупованих територій, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

На Донбасі до кінця серпня планується відремонтувати 23,4 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут, яка з'єднує Донецьку та Луганську області в обхід окупованих територій.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору, передає Цензор.НЕТ.

Відновлення дороги триває за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"

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Наразі підрядник влаштовує фінішний шар покриття з ЩМА, ремонтує водопропускні труби та влаштовує з'їзди.

"До кінця серпня роботи по основному проїзду будуть завершені — на всій протяжності ділянки буде влаштовано фінішний шар асфальтобетону. Ще на одній ділянці км 165+200 — км 178+520 наразі проводимо такі роботи: влаштування шару органо-мінеральної суміші, влаштування нижнього шару асфальтобетону, розчищення русла річки у рамках капітального ремонту мосту", - йдеться у повідомленні.

Загалом на Донеччині цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується відновити 165 км доріг державного значення.

Нагадуємо, нещодавно перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани у 2021 році відновити 4500 км доріг державного та 2000 км місцевого значення.