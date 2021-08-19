Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула. ФОТО ДНЯ

Таліби, які захопили владу в Афганістані, використовують американське екіпірування.

У мережі оприлюднено фото талібів на вулицях Кабула в американському екіпіруванні і з раціями Харріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Військовий Інформатор.

Фото: Таліби в американському екіпіруванні на вулицях Кабула







Фото: Таліби фотографуються з американськими гвинтівками, приладами нічного бачення, радіостанціями та екіпіруванням.