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Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула. ФОТО ДНЯ

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Таліби, які захопили владу в Афганістані, використовують американське екіпірування.

У мережі оприлюднено фото талібів на вулицях Кабула в американському екіпіруванні і з раціями Харріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Військовий Інформатор.

Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула 01

Фото: Таліби в американському екіпіруванні на вулицях Кабула


Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула 02
Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула 03
Фото: Таліби фотографуються з американськими гвинтівками, приладами нічного бачення, радіостанціями та екіпіруванням.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула - Цензор.НЕТ 7046
  • Porol ferton
    Ахах забавные обезьянки
  • MausMike
    Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула - Цензор.НЕТ 9253
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