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Сьогодні в районі ООС загинув воїн 24-ї ОМБр львів'янин Василь Островський, - Козицький. ФОТО

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Сьогодні, 19 серпня в районі проведення ООС від кулі снайпера загинув львів'янин, військовослужбовець служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Василь Островський.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук голова Львівської ОДА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

У героя залишився малолітній син.

"Друзі згадують Василя як добру та світлу людину, з великим та наповненим любові серцем. Він умів бути надійним другом, з яким не було страшно навіть у бою. Щиро співчуваю рідним і та близьким. Смерть кожного українського воїна - велика втрата для цілого війська, нашої області та загалом України", - зазначив Козицький.

Сьогодні в районі ООС загинув воїн 24-ї ОМБр львівянин Василь Островський, - Козицький 01

Сьогодні в районі ООС загинув воїн 24-ї ОМБр львівянин Василь Островський, - Козицький 02

За даними кореспондента Цензор.НЕТ, Василь Степанович Островський 1980 року народження, уродженець села Сороки-Львівські Львівського району. Загинув воїн у районі Новоолександрівки Попаснянського району Луганської області.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Сегодня в районе ООС погиб воин 24-й ОМБр львовянин Василий Островский,- Козицкий - Цензор.НЕТ 9187
  • Вла
    Царстве Небісне Воїну
  • Ksenia VB
    Аби не даремно. Аби какая разніца не зробила ці страшні жертви даремними.
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