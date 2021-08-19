Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Артемом Мазуром попрощалися на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 серпня, у селі Веселе Олександрійського району Кіровоградської області відбулася церемонія прощання з Артемом Львовичем Мазуром, 1995 року народження, старшим солдатом, заступником командира бойової машини - навідником-оператором 1-го відділення 3-го батальйону 28-ї окремої мезанізованої бригади, який загинув 16 серпня увечері в районі села Новомихайлівка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У селі Веселе Олександрійського району Кіровоградської області прощаються з бійцем Артемом Мазурем, якого вбив снайпер на Донеччині. Біля будинку матері зібралася сотня людей, це - військовослужбовці, рідні та односельці. Поховають чоловіка у селі Веселе. У загиблого залишалася мама і дружина", - зазначається в повідомленні видання.

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На розпорядження селищного голови Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця на території Приютівської територіальної громади 17-19 серпня 2021 року оголошено Днями жалоби.

На знак скорботи за загиблим приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій громади. Також обмежено проведення масових заходів на території Приютівської селищної ради.











