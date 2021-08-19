Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Артемом Мазуром попрощалися на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж
Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У селі Веселе Олександрійського району Кіровоградської області прощаються з бійцем Артемом Мазурем, якого вбив снайпер на Донеччині. Біля будинку матері зібралася сотня людей, це - військовослужбовці, рідні та односельці. Поховають чоловіка у селі Веселе. У загиблого залишалася мама і дружина", - зазначається в повідомленні видання.
На розпорядження селищного голови Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця на території Приютівської територіальної громади 17-19 серпня 2021 року оголошено Днями жалоби.
На знак скорботи за загиблим приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій громади. Також обмежено проведення масових заходів на території Приютівської селищної ради.