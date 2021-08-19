Активісти-захисники садиби Барбана перекрили дорогу біля Львівської площі в Києві. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Вхід у двір садиби закритий, стоїть техніка.
Як відомо, в центрі Києва біля Львівської площі на Обсерваторній, 6, хочуть знищити садибу Барбана. Замість будинку планують побудувати черговий житловий комплекс, до того ж, як повідомляють активісти, у забудовника немає дозволу на проведення будь-яких будівельних робіт. Експерти стверджують, що історична будівля була зведена у 1900-1905 роках.
18 серпня очевидці помітили на локації екскаватори й тітушок. Будівництво блокують місцеві жителі.
"Людей "люб'язно" почали відтягувати. По-спортивному одягнені, в масочках, облич не показують. Нас намагалися відтягнути, щоб проїхала техніка ... Найімовірніше, вони хочуть цим екскаватором зруйнувати цей будинок... Представник від забудовника каже, що йому начхати на приписи Мінкульту", - розповіли активісти.
Активісти з "Мапа Реновації" повідомляють, що забудовник порушує закон, оскільки садиба розташована в культурному ареалі міста. Будівництво мало б проводитися під наглядом археологів.
Крім того, дозвіл не було погоджено з КМДА. Документ був фіктивним і його термін дії закінчився в 2019 році. У травні цього року Міністерство культури виписало забудовнику ще й письмову вимогу про припинення земельних або інших робіт на вулиці Обсерваторна, 6.
Відомо, що охоронного статусу у будівлі немає. За словами експертів, садиба Барбана - рідкісний зразок одноповерхового будинку середнього класу з цегляною оздобленням. На його місці збираються побудувати 12-поверхову висотку, де розмістять понад 100 квартир.