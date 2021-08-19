Додаткові потужності на Дністровській ГАЕС дозволять поступово знизити тарифи для населення, - ОП. ФОТОрепортаж

На Дністровській ГАЕС сталася подія, яка має великий вплив на Об'єднану енергетичну систему України, - відбувся пуск гідроагрегату №4 у генераторному режимі, завдяки чому до енергосистеми країни були додані нові маневрові потужності.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Укргідроенерго", передає Цензор.НЕТ.

"Введення в роботу додаткового гідроагрегату забезпечить зменшення кількості пусків блоків ТЕС, що своєю чергою призведе до економії вугілля та газу. Іншим, не менш важливим аспектом проєкту є те, що на об’єкті встановлено найсучасніше обладнання, яке на 85% виготовлено українськими заводами-виробниками – "Турбоатомом" і "Електроважмашем"!" ‒ зазначила з приводу запуску агрегату заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.

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На її переконання, для енергетики України Дністровська ГАЕС є ефективним інструментом регулювання енергосистеми, що успішно виконує роль надійного резерву з покриття пікових навантажень.

Експерти в енергетичній галузі не виключають, що введення додаткових потужностей до Об'єднаної енергетичної системи України в майбутньому дозволить знижувати тарифи на електроенергію для населення. До того ж, модернізація енергосистеми матиме також безпосередній вплив на безпеку країни, оскільки дозволить зменшити залежність від постачання електроенергії з Росії.



