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Додаткові потужності на Дністровській ГАЕС дозволять поступово знизити тарифи для населення, - ОП. ФОТОрепортаж

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На Дністровській ГАЕС сталася подія, яка має великий вплив на Об'єднану енергетичну систему України, - відбувся пуск гідроагрегату №4 у генераторному режимі, завдяки чому до енергосистеми країни були додані нові маневрові потужності.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Укргідроенерго", передає Цензор.НЕТ.

Додаткові потужності на Дністровській ГАЕС дозволять поступово знизити тарифи для населення, - ОП 01

"Введення в роботу додаткового гідроагрегату забезпечить зменшення кількості пусків блоків ТЕС, що своєю чергою призведе до економії вугілля та газу. Іншим, не менш важливим аспектом проєкту є те, що на об’єкті встановлено найсучасніше обладнання, яке на 85% виготовлено українськими заводами-виробниками – "Турбоатомом" і "Електроважмашем"!" ‒ зазначила з приводу запуску агрегату заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.

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На її переконання, для енергетики України Дністровська ГАЕС є ефективним інструментом регулювання енергосистеми, що успішно виконує роль надійного резерву з покриття пікових навантажень.

Експерти в енергетичній галузі не виключають, що введення додаткових потужностей до Об'єднаної енергетичної системи України в майбутньому дозволить знижувати тарифи на електроенергію для населення. До того ж, модернізація енергосистеми матиме також безпосередній вплив на безпеку країни, оскільки дозволить зменшити залежність від постачання електроенергії з Росії.

Додаткові потужності на Дністровській ГАЕС дозволять поступово знизити тарифи для населення, - ОП 02
Додаткові потужності на Дністровській ГАЕС дозволять поступово знизити тарифи для населення, - ОП 03

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 3824
  • 5 копійок
    Брехня.Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 8828
  • Игокович
    Не один миллиардер в Украине не построил с нюля технически сложное предприятие. Вот и Турбоатом с Электротяжмашем хотят отдать им. Вернуть энергогенерирующие и энергопередающие в лоно государство. Там нет рынка, только жадность и коррупция.
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