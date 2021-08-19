Податкова прийшла в офіс Liga: обшук запланований у одного орендаря, а потрапити намагаються до іншого. ФОТО

Співробітники Державної фіскальної служби Київської області безпідставно намагаються потрапити в офіс одного з адвокатів, який орендує офіс у пресцентрі ІА "ЛІГАБізнесІнформ".

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор "Ліги" Борис Давиденко, інформує Цензор.НЕТ.

"В офіс-центр LIGA прийшла Податкова поліція (ДФС, Київська область). Не до групи компаній Ліга, а до одного з орендарів. Але наполегливо хочуть потрапити в кабінет іншого орендаря (адвоката). Той категорично проти. Служба безпеки офіс-центру Ліга теж", - написав він.

Пізніше Давиденко повідомив, що "справедливість і здоровий глузд перемогли".

"Двері не ламали, нічого не вилучали. Податківці почули аргументам: кон

флікт вичерпано", - написав журналіст.