Велика Британія передала Україні криголам. ФОТО

Велика Британія передала Україні дослідницький корабель для арктичних експедицій "Джеймс Кларк Росс".

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам "Джеймс Кларк Росс" був проданий українській антарктичній станції "Академік Вернадський"", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що це другий приклад, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям. Перший -- це передача у 1996 році станції "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".

Це судно має відкрити для українських вчених нові можливості проведення дослідження океанів і змін клімату.

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" До речі, у 1996 році саме "Джеймс Кларк Росс" доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей"", - зазначили в посольстві.