Велика Британія передала Україні криголам. ФОТО
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Велика Британія передала Україні дослідницький корабель для арктичних експедицій "Джеймс Кларк Росс".
Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам "Джеймс Кларк Росс" був проданий українській антарктичній станції "Академік Вернадський"", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що це другий приклад, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям. Перший -- це передача у 1996 році станції "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".
Це судно має відкрити для українських вчених нові можливості проведення дослідження океанів і змін клімату.
" До речі, у 1996 році саме "Джеймс Кларк Росс" доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей"", - зазначили в посольстві.