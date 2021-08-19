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Велика Британія передала Україні криголам. ФОТО

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Велика Британія передала Україні дослідницький корабель для арктичних експедицій "Джеймс Кларк Росс".

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам "Джеймс Кларк Росс" був проданий українській антарктичній станції "Академік Вернадський"", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що це другий приклад, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям. Перший -- це передача у 1996 році станції "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".

Це судно має відкрити для українських вчених нові можливості проведення дослідження океанів і змін клімату.

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" До речі, у 1996 році саме "Джеймс Кларк Росс" доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей"", - зазначили в посольстві.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Den
    У нас есть антарктическая станция. А доставить туда экспедицию без собственного такого судна это целая история.
  • Lev Zavago 2ac59658
    Вам -то он ни накуя , а державе крайне необходим и спасибо бритам за символическую цену!
  • Oleksandr Boiko
    Лід в Арктиці колоти...Станція є ж...Чи для тебе це новина??????
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