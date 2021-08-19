Поліцейські перекрили міжнародний канал поставки фальшивих доларів. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Як зазначається, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території України діє злочинна група вихідців з країн Закавказзя та Азії.
"Зловмисники налагодили канал постачання та збуту підроблених доларів США. Фальшивки доставляли поза митним контролем через АР Крим з Республіки Туреччина", - йдеться в повідомленні.
Для збуту фальшивих грошей зловмисники створили канал в одному з месенджерів. Там вони приймали замовлення та вели переписку з "покупцями". "Товар" доставляли через поштові відділення та при особистих зустрічах. Гроші від покупців отримували на гаманці електронної платіжної системи та готівкою.
"Вартість фальшивих купюр варіювалася залежно від розміру замовлення і становила від 50 до 60 відсотків номінальної вартості доларів США", - повідомили в Нацполіції.
За даними слідства, зловмисники планували доставити в Україну фальшивки загальним номіналом в мільйон доларів.
Спецоперацію провели 18 серпня в столиці під час передачі 10 тисяч фальшивих доларів.
Крім того, на території Києва, Харкова, Маріуполя та Кривого Рогу було проведено 14 санкціонованих обшуків. Під час документування злочинної діяльності поліцейські вилучили у фігурантів більше 30 тисяч підроблених доларів
До групи входило десять осіб. Сім найбільш активних учасників угруповання затримані. За перевезення і збут підроблених грошей зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в кінці липня поточного року поліція АР Крим спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю Нацполіції затримали організаторів каналу контрабанди з партією героїну з Ірану загальною вагою понад 368 кілограмів.