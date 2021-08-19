Поліцейські перекрили міжнародний канал поставки фальшивих доларів. ФОТОрепортаж

У Києві поліцейські Головного управління Національної поліції України (НПУ) в АР Крим і Севастополі спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Нацполіції ліквідували міжнародний канал поставки підроблених грошей. До проведення спеціальної операції було залучено понад 100 правоохоронців, включаючи бійців підрозділів КОРД і ТОР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території України діє злочинна група вихідців з країн Закавказзя та Азії.

"Зловмисники налагодили канал постачання та збуту підроблених доларів США. Фальшивки доставляли поза митним контролем через АР Крим з Республіки Туреччина", - йдеться в повідомленні.

Для збуту фальшивих грошей зловмисники створили канал в одному з месенджерів. Там вони приймали замовлення та вели переписку з "покупцями". "Товар" доставляли через поштові відділення та при особистих зустрічах. Гроші від покупців отримували на гаманці електронної платіжної системи та готівкою.

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"Вартість фальшивих купюр варіювалася залежно від розміру замовлення і становила від 50 до 60 відсотків номінальної вартості доларів США", - повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, зловмисники планували доставити в Україну фальшивки загальним номіналом в мільйон доларів.

Спецоперацію провели 18 серпня в столиці під час передачі 10 тисяч фальшивих доларів.

Крім того, на території Києва, Харкова, Маріуполя та Кривого Рогу було проведено 14 санкціонованих обшуків. Під час документування злочинної діяльності поліцейські вилучили у фігурантів більше 30 тисяч підроблених доларів

До групи входило десять осіб. Сім найбільш активних учасників угруповання затримані. За перевезення і збут підроблених грошей зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в кінці липня поточного року поліція АР Крим спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю Нацполіції затримали організаторів каналу контрабанди з партією героїну з Ірану загальною вагою понад 368 кілограмів.





