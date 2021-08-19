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Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку. ФОТОрепортаж

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Їм не сподобалося, що вишку поставили на даху місцевого магазину. Після тривалих переговорів поліція змогла переконати людей не валити вишку.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в с. Петрашівка Віньковецької ОТГ.

Близько 50 жителів села зібралися біля магазину, на даху якого встановлена ​​вишка. Вони вимагали, щоб вишку зняли, а якщо ні - погрожували її повалити.

"В результаті тривалих перемовин, які вела між обома сторонами інциденту група превентивної комунікації на чолі із заступником начальника ГУНП в Хмельницькій області Валентином Білянським, вдалося запобігти порушенням громадського порядку та досягти взаємопорозуміння. Конфлікт був врегульований мирним шляхом і в подальшому сторони зобов’язалися відшукати компромісне рішення", - повідомили в поліції.

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Чим саме жителям села завадила вишка, в поліції не уточнили.

Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного звязку 01
Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного звязку 02
Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного звязку 03
Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного звязку 04

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи - Цензор.НЕТ 5477
  • Vasily G
    Дегенерати. Певне прихожани МПЦ
  • Омерзительный
    Это - антипрививочники. Испугались 5G. Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи - Цензор.НЕТ 2577
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