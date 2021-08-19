Жителі села на Хмельниччині хотіли повалити вишку мобільного зв'язку. ФОТОрепортаж
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Їм не сподобалося, що вишку поставили на даху місцевого магазину. Після тривалих переговорів поліція змогла переконати людей не валити вишку.
Про це повідомляє поліція Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався в с. Петрашівка Віньковецької ОТГ.
Близько 50 жителів села зібралися біля магазину, на даху якого встановлена вишка. Вони вимагали, щоб вишку зняли, а якщо ні - погрожували її повалити.
"В результаті тривалих перемовин, які вела між обома сторонами інциденту група превентивної комунікації на чолі із заступником начальника ГУНП в Хмельницькій області Валентином Білянським, вдалося запобігти порушенням громадського порядку та досягти взаємопорозуміння. Конфлікт був врегульований мирним шляхом і в подальшому сторони зобов’язалися відшукати компромісне рішення", - повідомили в поліції.
Чим саме жителям села завадила вишка, в поліції не уточнили.